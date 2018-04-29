Международный день танца отмечается 29 апреля

09:40, 29 апреля 2018, ПАИ

Ежегодно 29 апреля в мире отмечается Международный день танца (International Dance Day). Как сообщает calend.ru, этот праздник инициировал в 1982 году Международный совет танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника. Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для её чествования, способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей.

В этот день весь коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты отмечают свой профессиональный праздник.