Заниматься рассадой советует сегодня народный календарь

10:28, 29 апреля 2018, ПАИ

29 апреля чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины, сообщает calend.ru.

Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд. Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а остальных заключили в тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После следующего допроса правитель приказал отвести Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные заклинания существовали для каждого овоща. Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку — он придется на сухие дни. На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.