Трудоустройство выпускников и подготовку ПсковГУ к Ганзейским дням обсудил Михаил Ведерников с ректором вуза

19:30, 28 апреля 2018, ПАИ

Окончание учебного года и начало приемной кампании в Псковском государственном университете стали темой встречи врио губернатора Псковской области, председателя попечительского совета опорного вуза России Михаила Ведерникова с ректором учебного заведения Юрием Демьяненко 28 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Врио губернатора и ректор обсудили готовность вуза к аккредитации, которая состоится впервые за шесть лет работы классического университета, и востребованность университетских образовательных программ на рынке труда. «Что ждет выпускников после окончания вуза, сколько из них будет трудоустроено?» — спросил Михаил Ведерников.

«Мы прогнозируем 85%. Это неплохой показатель. Результат мониторинга Минобрнауки по России в этом году 70%», — ответил Юрий Демьяненко.

Отвечая на вопрос о подготовке к приемной кампании, ректор вуза сообщил, что в следующем году ПсковГУ планирует принять 2 тысячи 800 первокурсников, из них 130 — на целевые места по заявкам работодателей. «Поскольку в соответствии с приказом Министерства образования и науки в следующем учебном году плата за обучение по университетским программам возрастет, Ученый совет вуза принял решение о системе скидок для ребят с высоким баллом ЕГЭ и другими достижениями», — сообщил Юрий Демьяненко. «Хорошая инициатива. Это важно для жителей нашего региона», — отметил Михаил Ведерников.

Еще одним вопросом встречи стала подготовка ПсковГУ к 39-м международным Ганзейским дням Нового времени. Мероприятие пройдет в Пскове в июне 2019 года с активным участием студентов. Молодые люди планируют выступить волонтерами, экскурсоводами и переводчиками Ганзы-2019. Чтобы их образовательная деятельность не пересекалась с участием в крупнейшем международном событии, вуз планирует выступить с ходатайством к Минобрнауки РФ о перенесении сроков окончания следующего учебного года на несколько недель ранее. Михаил Ведерников инициативу поддержал.

Кроме того, ректор попросил у врио губернатора содействия в решении вопроса создания студенческого городка на месте бывшей гостиницы «Интурист». Объект включен в программу проведения Ганзейских дней и должен быть завершен в 2019 году, однако, по словам Юрия Демьяненко, у подрядчика возникли сложности. Михаил Ведерников принял решение детально проанализировать ситуацию на строительном объекте на отдельном совещании с участием всех заинтересованных лиц.

Добавим, что в настоящее время вуз готовится к выпуску 2 тысяч 50 молодых специалистов, которые проходят преддипломную практику и пишут дипломные проекты. В университете также подводят итоги научной деятельности и обсуждают результаты форума иностранных студентов, который в шестой раз прошел здесь с участием 1 тысячи 300 представителей 40 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.