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Общество

День породненных городов празднуется в мире 29 апреля

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (World Federation of United Cities), основанной в 1957 году. Об этом сообщает calend.ru.

Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ) — международная неправительственная организация, цель которой — укрепление дружественных связей между городами различных государств. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран мира (к 2000 году). Штаб-квартира ВФПГ находится в Париже. В состав федерации входят как отдельные города, так и ассоциации или иные объединения городов.

Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции было подписано в 1942 году между Сталинградом и английским городом Ковентри. В 1964 году советские породненные города объединились в Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов. Она вошла в Союз советских обществ дружбы (ССОД) и являлась коллективным членом Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ).

Отметим, Псков тесно сотрудничает с 17 зарубежными партнерами, в том числе с городами Арль (Франция) — 30 лет, Куопио (Финляндия) — 40 лет, Мяньян (Китай), Неймеген (Нидерланды) — около 20 лет, Нойсс и Гера (Германия), Норртелье (Швеция) — более 10 лет, Перт (Шотландия), Роанок (Штат Вирджиния, США), Бостон (штат Массачусетс, США), Валмиера, Даугавпилс и Резекне (Латвийская Республика), Тарту (Эстонская Республика), Белосток (Польша), а также с Витебском (Белоруссия), с Черниговом (Украина) и Дербентом (Дагестан, Россия). Псков поддерживает связи с 30 Генеральными Консульствами и посольствами зарубежных государств, аккредитованными в России.

Добавим, в Пскове есть Сквер породненных городов – часть реконструированной набережной реки Великой в центре города, между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной, вдоль одного из участков крепостной стены Окольного города. Сквер считается одним из молодых в городе. Свое официальное название сквер получил в 1986 году. На центральной дорожке сквера установлены бетонные кубы с размещенными на них гербами Пскова и его городов-побратимов. Рядом с каждым из таких кубов растут по два дерева.

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