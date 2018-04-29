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Общество

День памяти жертв применения химического оружия отмечается 29 апреля

День памяти жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается 29 апреля.

Как сообщает calend.ru, в 2005 году прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами войны. В дальнейшем химическое оружие использовала Италия против Эфиопии, Япония против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В 1993 году в Париже полномочные представители 130 государств мира подписали Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия.

Участниками Конвенции являются 188 государств (на 2010 год), которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом. 

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