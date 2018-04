День памяти жертв применения химического оружия отмечается 29 апреля

День памяти жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается 29 апреля.

Как сообщает calend.ru, в 2005 году прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами войны. В дальнейшем химическое оружие использовала Италия против Эфиопии, Япония против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В 1993 году в Париже полномочные представители 130 государств мира подписали Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия.

Участниками Конвенции являются 188 государств (на 2010 год), которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.