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Общество

Классный час, приуроченный к майским праздникам весны и труда, прошел у учащихся вечерней школы Пскова

В преддверии весенних праздников учащиеся вечерней школы учебно-консультативного пункта при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области познакомились с историческим смыслом первого дня мая и узнали, что первомайские праздники имеют древнюю историю и на протяжении веков это событие отмечалось под разными названиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Отмечается, что ребята узнали об истории Первомая, а затем посмотрели документальные фильмы «1мая-История праздника», «Праздник 1 мая 1944 в СССР, на фронтах войны, в городах Москва и Ленинград». «Данная хроника помогла сформировать у ребят понимание значимости праздника в истории России и человечества», - отметила классный руководитель УКП Наталья Афанасьева

Помимо этого, ребята познакомились с картинами и открытками, рассказывающими о том, как изображали первое мая на холстах различные художники в нашей стране и за ее пределами.

В конце занятия учениками был создан стенд «Мир, труд, май!», в который вошли открытки, нарисованные учащимися. «Мы сегодня говорили о 1 мая в истории человечества. Времена меняются, но традиция празднования Первомая как общего праздника солидарности народов за свои права осталась, - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.

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