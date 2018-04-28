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Общество

Лекцию про Ганзу прочитал горожанам претендент на пост директора Псковского музея

В Центральной городской библиотеке прошла лекция «Псков и Ганза в эпоху средневековья» известного специалиста по истории средневекового Пскова, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории и археологии УРО РАН, профессора Уральского федерального университета и члена  редколлегии журнала «Quaestio Rossica» Владимира Аракчеева. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, лекцию прослушали педагоги, студенты, экскурсоводы - будущие ганзейские волонтеры. Большим вниманием пользовалась выставка «Ганза. История одного союза», на которой были представлены и монографии Владимира Аракчеева: «Власть прошлого: очерки истории и культуры Псковской земли в 13-19 века», «Псков и Ганза в эпоху средневековья».

Слушатели узнали, где в Пскове находились Любекский и Свейский гостиные дворы, как расплачивались за товар, где проходили торговые пути, кто мог торговать за рубежом. Многие слушатели пришли на встречу с книгами Владимира Аракчеева, и он после лекции поставил на них автографы.

Владимир Аракчеев выразил надежду, что его встреча с читательской аудиторией продолжится вплоть до Международных Ганзейских Дней, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года. Прощаясь с аудиторией, Владимир Аракчеев  сказал: «До встречи на Ганзе!». При этом он подчеркнул, что улучшению отношений между странами всегда способствуют отношения между отдельными людьми, гражданами, участниками больших международных событий и праздников.

Напомним, что в Центральной городской библиотеке Пскова в этом году реализуется проект «Из улицу в улицу», посвященной 600-летию улице Конной. Разговор о средневековом Пскове стал одним из этапов реализации этого проекта.

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