Владимир Путин подписал указ о проведении в 2019 году в России года театра
Президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра». Текст документа опубликован на сайте Кремля.
«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — говорится в тексте указа.
Кроме того, глава государства поручил правительству до июня образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Региональным властям рекомендовано осуществлять все необходимые мероприятия в рамках Года театра.