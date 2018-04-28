Владимир Путин подписал указ о проведении в 2019 году в России года театра

20:19, 28 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра». Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — говорится в тексте указа.

Кроме того, глава государства поручил правительству до июня образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Региональным властям рекомендовано осуществлять все необходимые мероприятия в рамках Года театра.