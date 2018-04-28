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Общество

Штраф за остановку на «вафельнице» начал действовать в России

28 апреля в России вступили в силу изменения в ПДД, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой «вафельной» разметкой, сообщает ТАСС.

Въезжать на перекресток c такой разметкой, если впереди по пути следования образовался затор, запрещено. Увидев такую разметку, водитель должен завершить маневр, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения. Вместе с тем водитель имеет право останавливаться на «вафельнице» при повороте.

Напомним, что новая разметка представляет собой перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающие границы перекрестка. 

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