Противопожарный рейд прошел в усвятской деревне Бор

20:52, 28 апреля 2018, ПАИ

28 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Бор Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, проведены инструктажи и профилактические беседы в области пожарной безопасности. Кроме того, были распространены памятки и листовки на противопожарную тематику. Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, а также разъяснен порядок очистки территории дачных участков.

Гражданам также разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Помимо этого жителям деревни напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, сообщили обстановку с пожарами на территории Усвятского района и основные причины пожаров.