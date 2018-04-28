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Общество

В псковском управлении судебных приставов изменился номер телефона доверия

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области изменился номер телефона для обращений граждан по вопросам, относящимся к противодействию коррупции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, по новому номеру (8112) 333-073 любой гражданин может обратиться в Управление и сообщить сведения о признаках подготавливаемых, либо совершаемых должностных преступлениях.

Отмечается, что все полученные звонки записываются в книгу учёта и тщательно рассматриваются. Кроме того, граждане и представители организаций области могут обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, направив письменное заявление с информацией о фактах коррупции.

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