0
21:19
Штраф за остановку на «вафельнице» начал действовать в России
20:31
14 камер дополнительно установили на псковских трассах в апреле
19:30
Трудоустройство выпускников и подготовку ПсковГУ к Ганзейским дням обсудил Михаил Ведерников с ректором вуза
18:44
Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас
17:02
Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая
16:18
Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России
15:14
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
Еще новости
Общество

Обсуждение повышения пенсионного возраста анонсировал Дмитрий Медведев

Консультации о повышении пенсионного возраста в России идут не один год, правительство РФ стоит на пороге обсуждения этого вопроса на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», сообщает ТАСС

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», - сказал он.

По его словам, решение придется принимать так или иначе, но, чтобы не привнести дисбаланс в пенсионную систему и не спровоцировать отрицательные настроения среди населения, делать это следует аккуратно.

Дмитрий Медведев напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — был установлен в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.

По его мнению, существующая пенсионная система работает, хотя и она и не идеальна. «Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются», — сказал он

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Штраф за остановку на «вафельнице» начал действовать в России
28 апреля 2018
Штраф за остановку на «вафельнице» начал действовать в России
14 камер дополнительно установили на псковских трассах в апреле
28 апреля 2018
14 камер дополнительно установили на псковских трассах в апреле
Трудоустройство выпускников и подготовку ПсковГУ к Ганзейским дням обсудил Михаил Ведерников с ректором вуза
28 апреля 2018
Трудоустройство выпускников и подготовку ПсковГУ к Ганзейским дням обсудил Михаил Ведерников с ректором вуза
Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас
28 апреля 2018
Глава Пскова о весеннем субботнике: Такие акции объединяют нас
Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая
28 апреля 2018
Заявку на участие в Чемпионате Псковской области по дворовому футболу можно подать до 4 мая
Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России
28 апреля 2018
Выпускной для слушателей курсов повышения квалификации состоялся в Псковском филиале академии ФСИН России
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
28 апреля 2018
Во время майского «Тура по новостройкам» псковичи побывают в четырёх жилых комплексах
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»
28 апреля 2018
Спасший человека сотрудник «Псковэнерго» удостоен медали «За отвагу на пожаре»

Идет загрузка...