Обсуждение повышения пенсионного возраста анонсировал Дмитрий Медведев

21:36, 28 апреля 2018, ПАИ

Консультации о повышении пенсионного возраста в России идут не один год, правительство РФ стоит на пороге обсуждения этого вопроса на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», сообщает ТАСС

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», - сказал он.

По его словам, решение придется принимать так или иначе, но, чтобы не привнести дисбаланс в пенсионную систему и не спровоцировать отрицательные настроения среди населения, делать это следует аккуратно.

Дмитрий Медведев напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — был установлен в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.

По его мнению, существующая пенсионная система работает, хотя и она и не идеальна. «Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются», — сказал он