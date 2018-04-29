Порядка 500 участников ожидается на Молодёжном форуме Псковской области

09:14, 29 апреля 2018, ПАИ

Заседание рабочей группы по организации и проведению Молодежного форума Псковской области прошло 28 апреля под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на первый форум планируется пригласить порядка 300 человек из России, Белоруссии, Латвии и Эстонии. Псковскую область будут представлять около 200 человек.

«Псковская область — это регион, которому нужны долгосрочные и эффективные программы развития, и важным элементом этой работы, безусловно, является молодежная политика. От действия молодежи зависит скорость развития Псковской области и решения тех проблем, которые существуют на сегодняшний день», — сказал Михаил Ведерников, открывая заседание.

По его мнению, молодежная политика в регионе не работает в полную силу. Есть ряд интересных проектов, которые реализуют активисты, но нет системной работы с молодежью, что, отчасти, является причиной оттока молодых людей в столицы.

«Наша задача — уйти от образа старого региона и сделать все, чтобы область омолаживалась, — отметил врио губернатора. — Я готов лично задать молодежной политике импульс развития, создать структуру и площадки, чтобы регион вышел на новый уровень. Считаю, что одним из базовых элементов должен стать традиционный молодежный форум. Уверен, что Псковская область этого заслуживает».

Директор Всероссийской школы личностного роста «Прогресс» Любовь Крысина представила участникам рабочей группы концепцию Молодежного форума. Его миссия — интеграция социально активной молодежи в решение актуальных задач развития Псковской области, а также трансляция через нее позитивной идеологии в массы.

Предположительно приоритетными направлениями форума станут волонтерство «Территория добра», патриотизм «Про поколение» и «Команда 2018». Задачи форума — развитие добровольчества, патриотическое воспитание, выстраивание эффективных коммуникаций, проектная работа и создание различных сообществ. Молодые люди вместе с экспертами будут обсуждать развитие и реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни в Псковской области.

В рамках форума будет организовано общение его участников с приглашенными гостями: предпринимателями, специалистами различных сфер и выдающимися людьми. Ребята пройдут тренинги личностного роста и профессиональных компетенций, примут участие в мастер-классах, деловых играх, флэшмобах, узнают о возможностях участия во всероссийских проектах. Помимо этого, молодых людей ждет творческая программа, спортивные занятия, сборы по интересам, индивидуальные консультации.

В завершение презентации Любовь Крысина призвала членов рабочей группы высказать свои замечания и предложения по концепции форума.

Своими предложениями поделился врио губернатора Михаил Ведерников. «Важно, чтобы форум был площадкой дополнительных возможностей для псковской молодежи. В рамках форума, например, можно подводить итоги грантовых конкурсов», — сказал он.

Прозвучали идеи организовать площадки по темам международного сотрудничества и популяризации рабочих профессий, провести конкурс вакансий, создать сайт форума и другие. Все озвученные предложения будут дополнительно проработаны. К следующему совещанию также будут предложены места проведения форума и создан организационный комитет.