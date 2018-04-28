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Культура

Выставка графических работ Ларисы Антоновой откроется в музее-заповеднике «Михайловское»

Выставка графических работ Ларисы Антоновой к 70-летию художницы откроется 29 апреля в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Основу экспозиции из 25 листов составляют пейзажи Михайловского, Тригорского, Петровского и Бугрово, а также интерьеры музеев из серии выполненных масляной пастелью рисунков «В Пушкиногорье». За эту работу Лариса Антонова в 2016 году была удостоена диплома Российской академии художеств и благодарности министра культуры Российской Федерации. Есть в экспозиции и ранние, 1985 года, цветные автолитографии — фантазии художницы на тему лицейской юности поэта.

Лариса Антонова. Кабинет А.С. Пушкина с зеркалом (тонированная бумага, масляная пастель, 2011)

Лидия Токарева уточнила, что жизнь и творчество московской художницы уже десять лет неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Много лет она привозила сюда на практику студентов факультета графических искусств Государственного московского университета печати имени Ивана Федорова (сейчас — Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского в составе Московского политехнического университета); часто работала на пленэрах сама.

С графикой Ларисы Антоновой можно познакомиться в Научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Выставка будет работать до 8 июля.

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