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Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра - 2018» пройдёт в Великих Луках 29 апреля

29 апреля в Великих Луках состоится официальная церемония открытия 6-го этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра - 2018» и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области. 

С 10:00 до 14:00 проходит ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. С 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках. 

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках на площади Ленина.

Напомним, в гонке примут участие 63 экипажа, в составе которых будут пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Тулы, Ярославля, Подольска (Московская область), Луги (Ленинградская область), Гатчины (Ленинградская область), Сергиева Посада (Московская область), Дорогобужа (Смоленская область), Иваново, Кирова, Одинцово (Московская область) и Анапы (Краснодарский край).

Также будут стартовать три экипажа с участием псковичей. Под номером 47 на трассу уйдут Максим Павлов и Сергей Пушкарь на автомобиле Ford Fiesta. Они будут выступать в группе 2000Н. В зачёте «Наша классика» Псков представят Анжелика Соломенник и Павел Захарченко на автомобиле ВАЗ-21070 с номером К10 на борту.   Пскович, мастер спорта Александр Горланов, как и в предыдущих сезонах, будет читать стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину, с которым они в 2017 году стали Чемпионами России в классе R2. Поедут они на автомобиле Opel Adam R2 со стартовым номером 15 в зачёте 2000Н.

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