Морская крепость Таллинна выставлена на аукцион

11:01, 29 апреля 2018, ПАИ

Морскую крепость Батарейную, относящуюся к европейским памятникам архитектуры, выставило на аукцион правительство Эстонии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Новый собственник сооружения должен будет в течение шести лет провести реновацию и проложить променад у моря. Стоимость работ составит порядка 70-80 млн евро.

Уточняется, что Министерство финансов разработало условия продажи недвижимости с условием обеспечения интересов общественности в защите комплекса.

Строительство Батарейной крепости Таллинна началось в 1828 году по приказу русского императора Николая I. Изначально её планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря. Именно в этом качестве крепость функционировала после окончания её строительства в 1840 году. Однако, пушки так ни разу и не выстрелили, если не считать ряд холостых залпов, сделанных несколько раз «для профилактики». В 1864 году крепость была переоборудована в обычную солдатскую казарму. В этом качестве она функционировала до 1920 года, когда в её стенах появились первые узники.

Тюрьма была закрыта в 2002 году. С 2007 года Батарейная тюрьма стала Культурным парком, где проходят различные мероприятия.