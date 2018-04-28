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Культура

Поэты и писатели из Московской, Тверской и Псковской областей примут участие в празднике поэзии в деревне Борки

4 мая, накануне Дня Победы, в деревне Борки Великолукского района пройдёт 34-й праздник поэзии, инициатором которого был писатель, фронтовик, лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Васильев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре. 

Ведущий патриотической акции - писатель, литературный критик, член президентского совета по культуре и Союза писателей России, академик Академии российской словесности, лауреат патриаршей премии в области литературы и других литературных премий Валентин Курбатов.

На праздник приедут поэты и писатели из Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Пскова и Великих Лук, а также представители администраций Псковской области, города Великие Луки и Великолукского района, учащиеся школ, представители общественности, делегации из соседних районов.

В музыкально-поэтической программе примут участие актеры и молодежная студия Великолукского драматического театра, артисты из Белоруссии, лауреаты всероссийских вокальных конкурсов.

Мероприятие начнется в 11:00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.

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