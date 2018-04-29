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Общество

Бежаницкие пенсионеры навели порядок в усадьбе Философовых

Бежаницкое отделение Союза пенсионеров России под руководством Ольги Делягиной приняло участие в волонтерском проекте «Парк-памятник садово-паркового искусства деревни Усадище. Усадьба Философовых» в рамках регионального конкурса «Туризм добрых дел». Конкурс проводил отдел развития туризма Госкомитета Псковской области по культуре в 2017 году, сообщили Псковскому агентству информации в комитете. 

Члены Бежаницкого отделения убрали листву в парке, пропололи клумбы, посадили принесённые из дома многолетние цветы и взяли шефство над Историко-культурным центром Философовых.

Администрация Бежаницкого района и Государственный комитет Псковской области по культуре вырзили благодарность членам Бежаницкого отделения  «Союз Пенсионеров России» за вклад в сохранение памятников природы и истории Псковской области.

"Работы хватит всем", - отметили организаторы волонтерских проектов, которые ждут новых добровольцев. С волонтерскими проектами и их организаторами можно ознакомиться здесь.

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