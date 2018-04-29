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Общество

Туроператоры Москвы и Петербурга прошли «По следам Александра Невского» в Псковской области

«Славянский тур» провел для крупнейших туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга информационный тур по межрегиональному маршруту «По следам Александра Невского», объединяющему все основные места и памятники Псковской области, связанные с именем князя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по культуре.

За три дня туроператоры поучаствовали в мастер-классе «Набойка на ткани» в Изборске, украсив флажок изображением Александра Невского;  приняли участие в военно-историческом фестивале «Ледовое побоище» на берегу Чудского озера; посмотрели макет Псковского кремля в образе XV века; побывали в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского в Пскове.

Напомним, что туристский маршрут «По следам Александра Невского» стал победителем регионального конкурса среди туроператоров Псковской области  в номинации «Лучший туристский продукт, посвященный памяти Александра Невского». Конкурс проводил отдел развития туризма Государственного комитета Псковской области по культуре.

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