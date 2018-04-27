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Личность поступившей в псковскую больницу пенсионерки устанавливают полицейские

ОМВД России по Псковскому району устанавливает личность неизвестной женщины. Она поступила 19 апреля в одно из лечебных учреждений Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По состоянию здоровья или возрасту пациентка не может сообщить о себе никаких сведений. Документов при себе не имеет.

Её приметы: на вид 75-80 лет, худощавого телосложения, волосы седые прямые, рост 150-155 сантиметров.

Была одета в голубую матерчатую куртку, цветной халат, на голове был цветной платок, обута в ботинки черного цвета. Особая примета: сутулится, правая кисть руки находится в сжатом состоянии, возможно, после инсульта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной гражданке, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, дом Уграда, дом 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-874, 59-3300, 676-872 или 02.

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