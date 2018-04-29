До +23 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля

14:52, 29 апреля 2018, ПАИ

30 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» температура воздуха в регионе ночью составит +5…+10 градусов, днем +18…+23.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.