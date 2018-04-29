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Общество

Антитеррористические меры в период праздников обсудили участники комиссии в Великих Луках

Под председательством главы города Великие Луки Николая Козловского состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города. 

О мерах по обеспечению безопасности и недопущению экстремистских, террористических проявлений и чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня труда и 73-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне доложили председатель комитета администрации города Великие Луки Анжелика Романюк и начальник ОМВД России по городу Великие Луки Дмитрий Кислицин. Анжелика Романюк также рассказала об исполнении постановления правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

О ходе исполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании на 2017-2019 годы доложил и. о. заместителя главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс.

И. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки Ирина Гончарова проинформировала о мерах террористической безопасности в местах летнего отдыха детей на территории города Великие Луки.

По всем обсуждаемым вопросам вынесены решения, исполнение которых взято на контроль.

В работе антитеррористической комиссии и оперативной группы принял участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Псковской области Дмитрий Винник.

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