Работа Великолукской детской больницы в 2017 году получила высокую оценку местных депутатов

14:37, 29 апреля 2018, ПАИ

Доклад о результатах деятельности Великолукской детской городской больницы за 2017 год заслушали депутаты гордумы на очередной сессии 28 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Исполняющая обязанности главного врача больницы Светлана Шумаркина отметила, что основной проблемой в сфере здравоохранения города является острая нехватка кадров. Укомплектованность врачебным персоналом составляет 53,4 %, средним медицинским – 72,2 %, младшим – 59,3. «За последние 5 лет к нам на работу пришли 6 врачей: 3 – в стационар, 3 – в детскую поликлинику, – рассказала Светлана Шумаркина. – В настоящий момент по целевым направлениям в медицинских вузах учатся 7 студентов, которые после окончания учебы придут работать в детскую больницу. Также заключены договоры с двумя студентами Великолукского медицинского колледжа, которые уже в этом году начнут работать в нашем медицинском учреждении. Кроме этого, каждый год мы принимаем участие в ярмарке вакансий. Но пока, к сожалению, проблему дефицита кадров полностью решить не удалось». Также Светлана Шумаркина сообщила, что по сравнению с 2016 годом средняя заработная плата в учреждении в 2017 году выросла на 4,9%.

Она рассказала, что детская поликлиника оказывает медицинскую помощь 12 тыс. 843 детям. В 2017 году поликлиника продолжила диспансеризацию детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся под опекой, из города и ближайших районов. Под наблюдением поликлиники находятся 12 общеобразовательных школ, Центр образования, специальная школа, 24 дошкольных учреждения. Функция участковыми педиатрами выполнена на 124%, их нагрузка на приеме в отчетном году составила 7,6 при норме – 4,5. Нагрузка на приеме у специалистов незначительно снизилась. Заболеваемость подростков увеличилась по сравнению с 2016 годом на 20%, а детей до 14 лет – на 2,9 %, за счет инфекционных заболеваний.

«Санаторно-курортное лечение в прошлом году получили 312 детей, - продолжила Светлана Шумаркина, – пролечено за пределами области 186 детей. План по вакцинации выполнен на 98,7%».

И. о. главного врача добавила, что в 2017 году на круглосуточном стационаре находились 3388 человек, а на дневном - 1070. Светлана Шумаркина подчеркнула, что рождаемость в городе по-прежнему остается высокой по сравнению с показателями других районов области. За прошедший год родились 1044 ребенка.

Исполнение плана-задания в 2017 году по оказанию первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях составило 116,8%, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях – 105,6%.

После сообщения Светланы Шумаркиной выступила депутат Великолукской городской Думы Татьяна Целищева. «Мне бы хотелось поддержать коллег – они, имея такой дефицит кадров, справляются со своими обязанностями в полном объеме. А если не могут вылечить ребенка на месте, то отправляют его на лечение в крупные медицинские центры. Поэтому прошу принять к сведению данную информацию», – заявила она.

Следующей высказалась депутат Татьяна Черковская: «Очень трудно работать в медицине при недостаточном финансировании и нехватке кадров. Работники Великолукской детской городской больницы справляются со своими обязанностями на должном уровне. Хочу поблагодарить коллектив больницы за их работу и охрану здоровья наших детей».

После обсуждения данного вопроса глава города Николай Козловский обратился к участникам заседания с предложением создать специальную депутатскую комиссию по вопросам здравоохранения. Этот вопрос будет рассмотрен депутатами в ближайшее время.

Также депутаты Великолукской городской Думы внесли изменения и дополнения в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. И. о. заместителя главы администрации города по вопросам экономического развития и финансовой политике Наталья Дмитриева отметила, что вносимые корректировки связаны с поступлением межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, использованием собственных средств, сложившейся экономии по торгам и с перераспределением бюджета. Данные средства планируется внести в расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей, на реализацию программы формирования современной городской среды, на поддержку сферы культуры.

На сессии принято решение об утверждении условий приватизации нежилых помещений по улице Вокзальной, 30, Комсомольца Зверева, 37а, Розы Люксембург, 23/26.

Кроме того, парламентарии рассмотрели вопросы о реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Великие Луки в 2017 году; кандидатуры для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; о награждении Почетной грамотой Великолукской городской Думы.