Более 100 школьников приняли участие в игре «Псков через века»

15:15, 29 апреля 2018, ПАИ

27 апреля объекты и экспозиции Псковского музея-заповедника стали местом проведения городской краеведческой игры «Псков через века», организованной Центром детского и юношеского туризма и экскурсий. Темой игры в этом году стала псковская архитектура, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Одна из станций располагалась на территории Довмонтова города Псковского кремля. Здесь обучающиеся образовательных учреждений соревновались в знании терминов церковной архитектуры. В фойе псковского музея для команд были подготовлены вопросы на знание гражданской архитектуры Пскова.

Площадка, организованная сотрудниками музея, называлась «Псковский зодчий» и располагалась в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского. Задания на этой станции были связаны с музейными предметами действующей экспозиции, которые раскрывали тему жизни, творчества и реставрационной деятельности Ю. П. Спегальского в Пскове.

На площадке побывали более 100 обучающихся из восемнадцати школ города. По итогам игры наибольшее количество баллов набрали команды из средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия заняла второе место, Естественно-математический лицей №20 – третье.