Великолукская лучница в составе сборной России завоевала первое место на этапе Кубка мира
Великолучанка Александра Савенкова в составе сборной команды России вместе Викторией Балжановой и Натальей Авдеевой завоевала первое место на первом этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который прошед в Шанхае. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В индивидуальной стрельбе действующая обладательница Кубка мира по стрельбе в помещении не смогла пробиться выше 1/16 финала, уступив американке.
Тренирует спортсменку Виталий Андреев.