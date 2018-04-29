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Великолукская лучница в составе сборной России завоевала первое место на этапе Кубка мира

Великолучанка Александра Савенкова в составе сборной команды России вместе Викторией Балжановой и Натальей Авдеевой завоевала первое место на первом этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который прошед в Шанхае. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В индивидуальной стрельбе действующая обладательница Кубка мира по стрельбе в помещении не смогла пробиться выше 1/16 финала, уступив американке. 

Тренирует спортсменку Виталий Андреев.

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