В состязаниях «На ГТО всей семьей» приняли участие жители Пустошки

17:48, 29 апреля 2018, ПАИ

В рамках Всемирного Дня здоровья в Пустошке на стадионе МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» состоялись спортивные соревнования «На ГТО всей семьей». Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, в состязаниях приняли участие семейные команды 4 «а» класса Пустошкинского центра образования.

Программа соревнований включала 3 этапа: «Бег – источник вдохновенья», «Муравейник», «Экспресс-тест». Первые два этапа состояли из видов испытаний, включенных в комплекс ГТО: бег, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание в цель. На третьем этапе участникам было предложено тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры на тему ГТО.

Победители и призеры соревнований определялись по наименьшей сумме мест, набранных участниками команды по итогам 3 этапов. Все участники спортивных соревнований «На ГТО всей семьей» награждены грамотами и сладкими призами.