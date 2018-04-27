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Экономика

Порядка 400 заявок на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений

В Минстрой России поступило порядка 400 заявок от субъектов Российской Федерации для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом 28 апреля заявил министр строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации Михаил Мень, сообщается на сайте Минстроя. 

«Накануне в полночь закончился прием заявок на участие в конкурсе «Исторические поселения и малые города». По предварительным данным, подано порядка 400 заявок со всей страны, их проверка на данный момент продолжается, точная цифра станет известна в середине следующей недели», - прокомментировал глава Минстроя России.

Михаил Мень уточнил, что всего по итогам конкурса будет отобрано 80 победителей: 20 - в категории «исторические поселения», 60 - в категории «малые города». «Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат в среднем по 50 миллионов рублей, а малые города - от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения», - подчеркнул министр.

Согласно условиям и положению конкурса электронную версию заявок регионы размещали на специализированном сайте конкурса, а оригиналы подавали в бумажном виде в Минстрой России. «После сверки данных, загруженных на сайт и полученных в бумажном виде все заявки будут опубликованы на сайте конкурса, а заседания комиссий будут транслироваться онлайн. По итогам работы федеральной комиссии 160 проектов будут одобрены для публичной защиты, которая пройдет в конце мая, а 80 лучших проектов создания комфортной городской среды будут объявлены до 1 июня включительно», - сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Напомним, что участвовать в конкурсе могут малые города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов Федерального значения.

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