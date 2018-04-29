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Общество

60 человек вышли на уборку Великой в рамках акции «Зеленая весна»

Сотрудники Управления Росприроднадзора по региону совместно с ФГБУ Филиала ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу - «ЦЛАТИ по Псковской области» присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна» 28 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. 

На уборку территории берега реки Великой вышли более 60 человек. В ходе уборки прибрежная территория была очищена от бытового мусора. Подводя итоги субботника, исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий вручил благодарственные письма представителям организаций, принявших участие в уборке. 

Управление Росприроднадзора по Псковской области благодарит коллективы предприятий и организаций, которые присоединились к акции, а также выразил благодарность Управлению городского хозяйства администрации Пскова и ООО «АСПО» за оказанное содействие в проведении данного мероприятия.

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