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Общество

Латвия заявила о российских военных кораблях вблизи своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили о двух российских военных кораблях вблизи границы республики, пишет ТАСС.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса «Стерегущий» Вооруженных сил России», - говорится в сообщении НВС в Twitter. По данным НВС, в восьми морских милях от территориальных вод Латвии также был замечен буксир класса «Горин» ВС РФ.

Ранее НВС заявляли, что российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти утверждают, что все полеты военных самолетов и передвижения кораблей РФ совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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