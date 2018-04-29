Кусты сирени высадили псковичи на улице Труда

16:43, 29 апреля 2018, ПАИ

Накануне майских праздников в Псковской области проходят традиционные массовые субботники. Одна из весенних акций по уборке Пскова состоялась 29 апреля, на округе № 14, сообщила Псковскому агентству информации помощник депутата городской Думы Дмитрия Барабанова.

По просьбе жителей многоквартирных домов по улице Труда, 58 и Инженерной, 108/62 Дмитрий Барабанов принял участие в данной акции, а также оказал содействие в ее организации, предоставив жителям инвентарь для работы и расходные материалы. На придомовой территории со стороны улицы Труда жители высадили 25 кустов сирени, приобретенные Дмитрием Барабановым.

Жители выразили пожелание оградить внешнюю территорию вдоль дома Труда, 58 забором, так как люди, паркующие свои автомобили вдоль улицы, вытаптывают газоны. Также жители попросили установить лежачих полицейских на въезде во двор, чтобы проезжающие машины снижали скорость.