Ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу отменены в Псковской области

17:15, 29 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области в медицинских организациях, образовательных, социальных учреждениях, объектах торговли, транспорта, общественного питания и других учреждениях отменены ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Соответствующее постановление подписала и. о. главного государственною санитарного врача по Псковской области Елена Припутенко. Она отметила,что с 23 по 28 апреля в регионе зарегистрированы 4414 заболеваний ОРВИ и гриппом. Заболеваемость по совокупному населению выше порогового уровня на 2,1%. Во всех возрастных группах заболеваемость ниже недельного эпидпорога: среди детей до 2 лет - на 18%, 3-6 лет - на 15%,7-14 лет - на 25,8%, взрослых с 15 лет и старше - на 26,1%. По сравнению с предыдуцей неделей отмечается снижение заболеваеплости на З2,2%.

В городе Пскове зарегистрированы 2118 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемическою порога на 4%, в том числе среди детей до 2 лет - на З2,7%, З-6 лет - на 36,2%,7-14 лет - на 52,4% Заболеваемость взрослых выше недельною эпидемического порога на 65%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на З7,З%.