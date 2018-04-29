«Горячая линия» по вопросам профилактики клещевых инфекций состоится в Псковской области с 1 по 15 мая

17:37, 29 апреля 2018, ПАИ

С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области состоится «горячая линия» по вопросам профилактики инфекций, передающихся с укусами клещей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления и его территориальных отделов, врачи-эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» проинформируют всех обратившихся об эпидемиологической ситуации, о возможных рисках заражения и мерах профилактики клещевых инфекций, в том числе о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

Задать свои вопросы и получить ответы на них можно в рабочее время с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам:

- Управление Роспотребнадзора по Псковской области: 8 (8112) 66-28-20; 66-42-79; 66-45-23 (город Псков); 8 (81136) 9-17-19 (Дедовичский район);

- территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом,Усвятском районах: 8 (81153) 3-73-70;

- территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8 (81151) 2-54-01;

- территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском,Пыталовском районах: 8 (81152) 3-19-27;

- эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 8 (8112) 66-29-81.

Кроме того, свои вопросы можно присылать на электронную почту управления Роспотребнадзора: upr@60.rospotrebnadzor.ru; на электронную почту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: fguz_epidotd@60.rospotrebnadzor.ru