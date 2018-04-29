Иван Цецерский принял участие в Третьем Псковском легкоатлетическом марафоне

17:30, 29 апреля 2018, ПАИ

29 апреля состоялся Третий Псковский легкоатлетический марафон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Порядка 500 спортсменов из разных регионов России и зарубежья приехали, чтобы принять участие в соревнованиях на трех дистанциях: классической, полумарафоне и марафоне по скандинавской ходьбе. В последнем виде спорта также принял участие глава города Пскова Иван Цецерский.

Один из организаторов соревнований Борис Виноградов отметил, что в этом году марафон собрал максимальное количество участников за всю историю. По его словам, очень много приехало спортсменов по скандинавской ходьбе, также расширилась география представительств по странам - приехали спортсмены из Великобритании, четыре спортсмена - из Украины, традиционно много участников из стран Прибалтики. Россия представлена регионами от Приморского края до западных рубежей. Также из новшеств марафона - новая дистанция - не 7 км, как это было раньше, а 10,55 км для скандинавской ходьбы.

Также он рассказал, что самым возрастным участником является 82-летний пскович Юрий Бударин, который участвует в марафоне ежегодно.

Приветствуя спортсменов, Иван Цецерский поблагодарил всех, кто занимался организацией Псковского легкоатлетического марафона и сказал: «Идем не спеша, кто за призом, тот вперед, всех будем чествовать. Рассчитайте силы, расстояние дистанций - немаленькие».

Руководитель муниципалитета пожелал участникам успеха и отличного эмоционального настроя.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Николай Иванов пожелал хороших результатов каждому из спортсменов.

В этом году по всему маршруту стояли волонтеры, которые показывали спортсменам направление движения.

Добавим, в рамках Псковского легкоатлетического марафона предусмотрены три соревновательные дистанции: 10,55 км для спортсменов, предпочитающих скандинавскую ходьбу, и 21,1 км и 42,2 км - для бегунов.

Трасса проложена от Гельдтовых бань вверх по течению реки Псковы до окончания Парка Куопио, под Советским мостом, по набережной реки Великой, по Советской улице до Аллеи Героев, вдоль стены Окольного города по Ботаническому и Летнему саду, мимо Вечного огня по Аллее Героев, с конечной точкой вновь у Гельдтовых бань.

Спортивный Международный марафон проводится с целью популяризации и развития бега на сверхдлинные дистанции и скандинавской ходьбы в Псковской области, а также ставит перед собой задачи - повышения спортивного мастерства спортсменов и привлечение к участию в соревнованиях любителей бега и скандинавской ходьбы из других регионов России, а также из-за рубежа.