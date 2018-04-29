С 3 мая изменится расписание нескольких автобусов из Родины в Псков

11:43, 30 апреля 2018, ПАИ

С 3 мая в связи с реорганизацией маршрутной сети произойдут изменения в расписании нескольких автобусов, которые следуют из деревни Родина Псковского района в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, отменяется рейс на 7:15 из Родины по маршруту N 112 «Политехнический колледж – Родина». При этом будет введён рейс на 7:45 из Родины по маршруту N25 «Архив – Лента» без заезда в гипермаркет «Лента». Он заменит рейс на 7:51.