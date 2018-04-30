0
11:28
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
11:04
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
09:16
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
20:24
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Полиция продолжает поиск очевидцев наезда автомобиля на девушку 25 апреля в Пскове

Полиция продолжает устанавливать очевидцев ДТП, произошедшего 25 августа около 8:45 в Пскове на улице Максима Горького у дома 27. Там неустановленный автомобиль сбил 26-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Автомобиль с месте происшествия скрылся. Предположительно, это была иномарка темно-коричневого цвета.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам:  29-25-82, 29-25-83  или  02. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
30 апреля 2018
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
27 апреля 2018
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
25 апреля 2018
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис» 21
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова

Идет загрузка...