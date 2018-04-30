Полиция продолжает поиск очевидцев наезда автомобиля на девушку 25 апреля в Пскове

12:37, 30 апреля 2018, ПАИ

Полиция продолжает устанавливать очевидцев ДТП, произошедшего 25 августа около 8:45 в Пскове на улице Максима Горького у дома 27. Там неустановленный автомобиль сбил 26-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Автомобиль с месте происшествия скрылся. Предположительно, это была иномарка темно-коричневого цвета.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.