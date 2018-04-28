«Деревянных актёров» Елены Данько представили в Пушкинском заповеднике

12:56, 30 апреля 2018, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 29 апреля открыли выставку «Деревянные актёры» Елены Данько в иллюстрациях Марии Спеховой», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Детская повесть, написанная Еленой Данько ещё в 1931 году, рассказывает о жизни бродячих кукольников, итальянских мальчиков Джузеппе и Паскуале, а также об истории театра марионеток в Италии, Германии и Франции. В экспозицию вошли 64 листа с изображениями кукол-артисток и людей, работающих с ними. «На авантитуле книги Мария Спехова изобразила саму Елену Данько с куклой Петрушкой — писательница и сама в 1919 году работала кукловодом в театре «Студия» в Петрограде, а потом писала сценарии для инсценировок («Красная шапочка», «Сказка о Емеле-дураке», «Гулливер в стране лилипутов», «Пряничный домик», «Дон-Кихот», многие другие)», - отметила Лидия Токарева.

Она напомнила, что в начале этого года исполнилось 120 лет со дня рождения Елены Данько, чьи книги (например, «Побеждённый Карабас», «Зелёный попугай» и другие) хорошо известны детской и родительской аудитории.

Планируется, что «Деревянные актёры» Елены Данько с иллюстрациями Марии Спеховой выйдут в свет в издательстве «Энигма» уже в мае этого года. Предисловие к новому изданию написал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Выставка «Деревянные актёры» Елены Данько в иллюстрациях Марии Спеховой» размещена в анфиладе выставочных залов в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Предполагается, что она будет открыта для посетителей до конца июля и с ней смогут познакомиться не только многочисленные туристы, но и гости Всероссийского пушкинского праздника поэзии, а также зрители и участники двух традиционных театральных музейных «съездов» — Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2018» и фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты».