0
13:57
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
09:28
Выставка работ Алексея Большакова «Истоки» откроется в Пскове 3 мая
17:07
16-18 мая в Пскове состоится III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»
14:22
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
19:25
Патриотический бульон
20:12
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
11:44
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
Еще новости
Культура

«Деревянных актёров» Елены Данько представили в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 29 апреля открыли выставку «Деревянные актёры» Елены Данько в иллюстрациях Марии Спеховой», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Из иллюстраций Марии Спеховой. Репродукция предоставлена Пушкинским заповедником.

Детская повесть, написанная  Еленой Данько ещё в 1931 году, рассказывает о жизни бродячих кукольников, итальянских мальчиков  Джузеппе и Паскуале, а также об истории театра марионеток в Италии, Германии и Франции. В экспозицию вошли 64 листа с изображениями кукол-артисток и людей, работающих с ними. «На авантитуле книги Мария Спехова изобразила саму Елену Данько с куклой Петрушкой — писательница и сама в 1919 году работала кукловодом в театре «Студия» в Петрограде, а потом писала сценарии для инсценировок («Красная шапочка», «Сказка о Емеле-дураке», «Гулливер в стране лилипутов», «Пряничный домик», «Дон-Кихот», многие другие)», - отметила  Лидия Токарева.

Она напомнила, что в начале этого года исполнилось 120 лет со дня рождения Елены Данько, чьи книги (например, «Побеждённый Карабас», «Зелёный попугай» и другие) хорошо известны детской и родительской аудитории.

Планируется, что «Деревянные актёры» Елены Данько с иллюстрациями Марии Спеховой выйдут в свет в издательстве «Энигма» уже в мае этого года. Предисловие к новому изданию написал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Выставка «Деревянные актёры» Елены Данько в иллюстрациях Марии Спеховой» размещена в анфиладе выставочных залов в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Предполагается, что она будет открыта для посетителей до конца июля и с ней смогут познакомиться не только многочисленные туристы, но и гости Всероссийского пушкинского праздника поэзии, а также зрители и участники двух традиционных театральных музейных «съездов» —  Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2018»  и фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
28 апреля 2018
«Михайловское» переходит на летний режим работы с 1 мая
Выставка работ Алексея Большакова «Истоки» откроется в Пскове 3 мая
28 апреля 2018
Выставка работ Алексея Большакова «Истоки» откроется в Пскове 3 мая
16-18 мая в Пскове состоится III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»
27 апреля 2018
16-18 мая в Пскове состоится III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
27 апреля 2018
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
24 апреля 2018
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы 1
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
23 апреля 2018
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове
23 апреля 2018
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 1
Имя нового директора Псковского музея-заповедника не определено из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии
23 апреля 2018
Имя нового директора Псковского музея-заповедника не определено из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии 3

Идет загрузка...