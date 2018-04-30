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За кражу спиртного задержала великолучанина в магазине вневедомственная охрана

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал в магазине на улице Дружбы 18-летнего местного жителя. Он подозревается в краже спиртного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Росгвардии по Псковской области.

Информация о сработавшей кнопке «Тревога» в охраняемом магазине поступила 29 апреля около 21:00. Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны,   прибыв на место происшествия, задержал 18-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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