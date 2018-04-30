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Общество

Правила поведения в лесу напомнили специалисты жителям Острова

29 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам организовали профилактическое мероприятие в Острове.

Они провели инструктажи и профилактические беседы в области пожарной безопасности, распространили  памятки и листовки на противопожарную тематику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание в ходе рейда уделялось информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснялись  порядок очистки территории дачных участков, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории Островского района, основные причины пожаров.

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