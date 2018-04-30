Восстановить повреждённый фасад новой школы Пскова планируется по гарантии

14:16, 30 апреля 2018, ПАИ

Администрация города в ближайшее время проработает вопрос восстановления фасада Инженерно-лингвистической гимназии, который был разбит неизвестными в ночь на 29 апреля, в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Он напомнил, что злоумышленники повредили фасадные плитки и разбили стекло. Ущерб устанавливается.

«Надеюсь, злоумышленники будут найдены и понесут наказание», - добавил замглавы администрации муниципалитета.