После второй секции в тройке лидеров ралли «Голубые озёра – 2018» изменений не произошло

15:17, 30 апреля 2018, ПАИ

После второй секции 6-го этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2018» в тройке лидеров абсолютного зачёта изменений не произошло. По-прежнему, первыми идут Илья Лотвинов и Павел Шевцов, вторые - Александр Осипов и Александр Андреев, третьи - Павел Щербаков и Алексей Горюнов. Все три экипажа – из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Калининградец Дмитрий Мячин и пскович Александр Горланов занимают третье место в классе 2000Н.

В псковском экипаже, выступающем в зачёте «Наша классика», после сервиса между секциями произошли изменения. Следующие два скоростных участка за рулём поехал Павел Захарченко, а Анжелика Соломенник стала читать стенограмму.

На СУ3 сошли с трассы петербуржцы Михаил Алексеев и Илья Бойцев, Александр Сергеев и Андрей Трофимов из Тулы, Олег Петриков (Смоленская область) и Владимир Воронов (Санки-Петербург), на СУ4 – Глеб Заволокин и Антон Манохин из Санкт-Петербурга, Андрей Самотей и Александр Чеботарев из Анапы. Гонщики в результате аварий не пострадали.

После финиша четвёртого скоростного участка машины прибывают в город Пустошка, где спортсмены примут участие в церемонии «День Победы» на Алее Героев.

Спортсменам осталось преодолеть одну секцию гонки, которая состоит из одного скоростного участка. Финишируют экипажи в Великих Луках, там же на площади Ленина в 21:00 состоится церемония награждения победителей.