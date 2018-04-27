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Политика

Глава МИД Эстонии заявил о намерении вести диалог с Россией с позиции силы

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил о намерении Таллина вести диалог с Москвой с позиции силы. «Мы, конечно, должны вести диалог с Россией, но мы должны говорить с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой намек на сомнение в Кремле воспримут как слабость, которой можно воспользоваться», —  сказал он в интервью Sydney Morning Herald.

Как пишут российские СМИ,  в то же время Свен Миксер опроверг утверждение, что учения НАТО у российских границ Москва считает провокацией. Он подчеркнул, что  действия Альянса «нацелены на поддержание мира».

После этого интервью главы эстонского МИД вице-премьер  России Дмитрий Рогозин разместил в  Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку. «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы», - подписал он изображение.

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