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На 6 лет отправился в тюрьму пскович, избивший знакомого черенком от лопаты

К 6 годам 2 месяцам лишения свободы приговорён житель Псковского района, признанным виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека) и частью 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений). Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии особого режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что в отношении псковича, после того, как он отбыл срок в колонии, был установлен административный надзор сроком на 6 лет с установлением дополнительных административных ограничений. Однако, мужчина не являлся на регистрацию в органы по месту жительства без уважительных причин, не проживал по месту жительства, тем самым уклоняясь от административного надзора.

Кроме того, 5 сентября 2017 года он в ходе возникшей ссоры ударил оппонента кулаком в лицо, затем нанес несколько ударов деревянной ручкой лопаты по ногам. От полученных ударов мужчина упал на землю, после чего обвиняемый ударил его ногой по ребрам и дважды черенком лопаты по ногам.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, пострадавшему были  причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий опасный для жизни вред здоровью.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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