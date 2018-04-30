Мужчина и двое детей пострадали при падении с танка в парке 300-летия Петербурга

18:01, 30 апреля 2018, ПАИ

33-летний мужчина, 10-летний и 15-летний дети пострадали при падении с модели танка в Санкт-Петербурге. Случилось это в парке 200-летия Петербурга во время фестиваля танков «Боевая сталь», пишет ТАСС.

Мужчина и дети упали с полноразмерной модели танка Т-60. ТАСС отмечает, что на видеохостинге YouTube посетители мероприятия опубликовали видео, на котором запечатлено, как люди катаются по полигону на обшивке полноразмерной модели танка, а затем падают с него и попадают под гусеницы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Следственное управление начало проверку по факту ЧП. В ходе неё следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить разрешительную документацию у организаторов на проведение таких мероприятий.