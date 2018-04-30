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Общество

Об опасности палов травы напомнили жителям Бежаницкого района

30 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам встретились с жителями Бежаникоцого района. Они провели с населением профилактические беседы  на тему запрета сжигания прошлогодней сухой травянистой растительности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В жилом секторе были проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на тему: «Палы травы опасны», осуществлены беседы с населением на противопожарную тематику.

Местным жителям также рассказали о ситуации с пожарами на территории Бежаницкого района, обратили внимание на наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении возгорания, телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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