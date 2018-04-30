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Общество

До 23 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 1 мая

Днём 1 мая в Псковской области ожидается от 18 до 23 градусов тепла. В ночь с 30 апреля столбики термометров покажут от 8 до 13  градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала               ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом в первый майский день прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление  - низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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