До 23 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 1 мая

19:36, 30 апреля 2018, ПАИ

Днём 1 мая в Псковской области ожидается от 18 до 23 градусов тепла. В ночь с 30 апреля столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом в первый майский день прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.