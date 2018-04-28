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Культура

Фасады трёх зданий ПсковГУ будут отремонтированы

Псковский государственный университет объявил конкурс на выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту фасадов нескольких  относящихся к вузу зданий.

Как следует из размещённого на сайте госзакупок  задания, должна быть подготовлены документация по ремонту фасадов учебного корпуса вуза на улице Советской, 21, который является объектом культурного наследия. Максимальная цена  контракта составляет  399 тыс.  949 рублей 91 копейка.

Также вуз планирует обновить фасады учебного корпуса на улице Красноармейской, 1. Это здание также – объект культурного наследия. В данном случае на проектно-сметную документацию планируется потратить 394  тыс. 850 рублей 57 копеек.

Ещё 396 тыс. 452 рубля 84 копейки заложены на подготовку проектно-сметной документации на ремонт фасада объекта культурного наследия на улице Воеводы Шуйского, 6, где располагается общежитие ПсковГУ.

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