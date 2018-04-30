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Общество

Больше 2 млрд рублей будет потрачено на содержание трёх дорог в Псковской области

Больше 2 млрд рублей планирует потратить на содержание трёх трасс в Псковской области Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства.

На сайте госзакупок размещён заказ на оказание услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения: автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, автомобильная дорога Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, автомобильная дорога А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией.  Максимальная цена контракта составляет 1  млрд 820 млн  194 тыс.  706 рублей.

По другому заказу цена контракта равна 253 млн 317 тыс.  789 рублей. Эти деньги пойдут на содержание искусственных сооружений на этих трёх трассах.

Приём заявок будет идти до 15 мая, аукцион состоится 21 мая.

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