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В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454

Сегодня, 1 марта, около 06:15 в Печорах на улице Набережной возле дома №24, в котором располагается «Автоколонна №1454», легковой автомобиль попал в ДТП.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, для ликвидации последствий аварии привлекались 3 сотрудника ведомства. Сведений о пострадавших нет.

Согласно сообщениям очевидцев последствий аварии в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте», в аварию попал внедорожник KIA с эстонскими госномерами.

Фото: vk.com/ghest_pskov

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