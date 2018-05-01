В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454

09:12, 01 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 1 марта, около 06:15 в Печорах на улице Набережной возле дома №24, в котором располагается «Автоколонна №1454», легковой автомобиль попал в ДТП.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, для ликвидации последствий аварии привлекались 3 сотрудника ведомства. Сведений о пострадавших нет.

Согласно сообщениям очевидцев последствий аварии в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте», в аварию попал внедорожник KIA с эстонскими госномерами.