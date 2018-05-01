Сегодня отмечается День весны и труда

09:49, 01 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 1 мая, в России отмечается День весны и труда (до 1992 года — День международной солидарности трудящихся).

Этот праздник, посвященный труду, под разными названиям отмечается во многих странах мира 1 мая или в первый майский понедельник.

Первоначально он был учрежден Парижским конгрессом II Интернационала в 1890 году в память о жертвах демонстрации рабочих на площади Хеймаркет в Чикаго (США), выступавших за 8-часовой рабочий день.

По традции, в этот день в России проходят первомайские митинги и демонстрации.