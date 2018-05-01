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Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок
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Завершился приём анкет на участие в проекте Михаила Ведерникова #Команда2018: подано более 440 заявок

В полночь 30 апреля на сайте команда2018.рф завершился приём анкет от граждан для участия в анонсированном врио губернатора Михаилом Ведерниковым проекте #Команда2018 по реализации общественно-полезных инициатив на благо Псковской области при поддержке региональных властей.

Как стало известно Псковскому агентству информации, всего для участия в проекте общественники прислали более 440 заявок.

Теперь, на 2 этапе проекта, все присланные анкеты рассмотрит экспертная группа, после чего 18 мая состоится форум #Команда2018, на котором будут презентованные прошедшие отбор заявки.

Подробнее о проекте смотрите инфографику ПАИ >>> 

 

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